Женская НБА учредила награду в честь погибших Коби и Джианны Брайант

ТАСС, 18 апреля. Женская Национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие и увеличение популярности баскетбола в честь бывшего игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

"Новая награда будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности в обществе. Она будет носить имена Коби и Джианны Брайант. Коби всегда поддерживал женский баскетбол и был одним из главных его фанатов. Джианна очень любила эту игру и стремилась достичь тех же вершин в спорте, что и ее отец", - сказано на сайте WNBA.

Первый лауреат награды будет объявлен во время Матча всех звезд Национально баскетбольной ассоциации (НБА) в 2021 году. Большую роль в определении победителя сыграет жена Брайанта Ванесса. Она же ежегодно будет вручать награду.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.