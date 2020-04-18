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Футбол в Испании

СМИ: "Атлетико" может расстаться с несколькими футболистами в случае непопадания в ЛЧ

Клуб занимает шестое место в чемпионате Испании текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 18 апреля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" может продать нескольких игроков, если команда не сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание As.

"Атлетико" занимает шестое место в чемпионате Испании текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. От четвертого места, которое дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, команду отделяет одно очко.

Если "Атлетико" не сумеет пробиться в главный еврокубковый турнир, то клуб ждут финансовые трудности, поэтому ему придется продавать игроков, чтобы заработать. Главным кандидатом на уход из команды в таком случае будет полузащитник Сауль, ранее сообщалось об интересе к нему со стороны английского "Манчестер Юнайтед", который был готов предложить за него €150 млн. Также из "Атлетико" могут уйти полузащитники Томас Партей и Тома Лемар.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Атлетико" вышел в четвертьфинал, победив в 1/8 финала действующего победителя турнира английский "Ливерпуль".

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