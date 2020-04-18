СМИ: "Манчестер Сити" отказался продавать Габриэла Жезуса в "Ювентус"

ТАСС, 18 апреля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" отказался продавать бразильского нападающего Габриэла Жезуса в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

"Ювентус" заинтересован в покупке нападающего. Главной кандидатурой в списке возможных приобретений был 23-летний форвард английского клуба, однако категорически против перехода выступил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Жезус выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года, всего он провел в составе команды 139 матчей, в которых забил 63 гола и сделал 25 результативных передач, дважды став чемпионом Англии, три раза завоевав Кубок лиги, дважды - Суперкубок Англии, один раз - Кубок Англии. В составе сборной Бразилии он стал победителем Олимпийских игр 2016 года и обладателем Кубка Америки - 2019.