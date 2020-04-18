Чемпион Европы по вольной борьбе Шираев ставит цель выиграть золото Олимпиады

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы по вольной борьбе россиянин Курбан Шираев ставит цель победить на Олимпийских играх. Об этом он заявил ТАСС.

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести их на следующий год.

"Не могу пока понять, лучше или хуже, что перенесли Игры, - сказал 21-летний Шираев. - В любом случае мы готовимся и верим в себя. Сначала надо показать себя на чемпионате России, а потом уже думать об Олимпийских играх".

"Мечта? Победить на Олимпийских играх", - добавил спортсмен.

Шираев в 2020 году стал победителем Гран-при Ивана Ярыгина, а также чемпионом Европы (весовая категория до 65 кг).