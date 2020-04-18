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Летние олимпийские виды спорта

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев назвал мед и икру своим допингом

По его словам, когда гоняешь вес, белковая икра хорошо восстанавливает силы
Бувайсар Сайтиев Александр Нагорный/ТАСС
Описание
Бувайсар Сайтиев
© Александр Нагорный/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев назвал мед, икру и правильный режим своим допингом. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что допингом для его сына являются мед, икра и орехи.

"Мёд и икра? Да, у меня было примерно то же самое, - сказал 45-летний Сайтиев. - Так как большинство команды было из Дагестана, в икре недостатка не было. Особенно когда гоняешь вес, белковая икра хорошо восстанавливает силы".

"Орехи, мед, хорошее питание, правильная организация дня, хороший сон - вот допинг", - добавил Сайтиев.

Сайтиев является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы.

Теги
Сайтиев, Бувайса ХамидовичЛетние олимпийские виды спорта
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