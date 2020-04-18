Глава команды "Формулы-1" "Мерседес" Вольфф стал акционером компании "Астон Мартин"

ТАСС, 18 апреля. Руководитель немецкой команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Тото Вольфф приобрел часть акций компании "Астон Мартин". Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Австрийский менеджер стал обладателем 4,77% акций "Астон Мартин". Отмечается, что приобретение Вольффом доли в "Астон Мартин" никак не скажется на его деятельности в "Мерседесе". Ранее сообщалось, что Вольфф может возглавить заводскую команду "Астон Мартин", которая появится в "Формуле-1" в 2021 году в результате переименования "Рейсинг Пойнт".

Вольфф руководит "Мерседесом" с 2013 года. Под его руководством команда шесть раз выиграла Кубок конструкторов, а британец Льюис Хэмилтон (5 раз) и немец Нико Росберг (1 раз) стали чемпионами мира.