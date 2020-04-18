Карлсен обыграл Накамуру в первом туре шахматного онлайн-супертурнира

ТАСС, 18 апреля. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл со счетом 3:2 американца Хикару Накамуру в матче первого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

По итогам четырех партий была зафиксирована ничья 2:2, в дополнительной партии ("армагеддоне") победу одержал Карлсен. В другом матче дня китаец Динь Лижэнь переиграл со счетом 2,5:1,5 иранца Алирезу Фируджу.

По итогам первого дня Динь Лижэнь набрал 3 очка, Карлсен - 2, Накамура - 1, Фируджа - 0.

В воскресенье в рамках первого тура состоятся еще два матча - россиянин Ян Непомнящий встретится с американцем Фабиано Каруаной, француз Максим Вашье-Лаграв - с Анишем Гири из Нидерландов.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьи 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист играющий белыми фигурами получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1. После завершения кругового турнира первые четыре шахматиста выйдут в полуфинал.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.