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НХЛ

Панарин считает, что свой лучший гол в сезоне НХЛ он забил в ворота "Детройта"

Этот матч состоялся 1 февраля
Артемий Панарин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 18 апреля. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин считает, что свою лучшую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он забросил в ворота "Детройта". Комментарий игрока приводится на русскоязычной версии сайта НХЛ.

Матч "Рейнджерс" - "Детройт" прошел 1 февраля и завершился победой хозяев площадки со счетом 4:2. На данный момент сезон НХЛ приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Мне кажется, это матч с "Детройтом", - сказал Панарин, отвечая на вопрос о своей лучшей шайбе в сезоне. - Уже не помню, где подобрал шайбу. Как-то обыграл защитника один в один, и с неудобной получилось точно бросить. В общем, случайно забил, как обычно".

"Я бы отметил свой первый матч за "Рейнджерс", хотя его сложно сравнить с моим первым матчем в КХЛ [Континентальной хоккейной лиге] - тогда было вообще в первый раз. А теперь я достаточно давно уже играю в хоккей, поэтому яркую уникальную бурю эмоций не испытал. Ну а вообще, в сезоне много всякого было. И проигрывали, и выигрывали суперматчи, интересно было многое", - добавил он.

Панарин летом перешел из "Коламбуса" в "Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. Зарплата хоккеиста составляет около $11,5 млн в год. В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина 95 (32 шайбы + 63 результативные передачи) очков в 69 матчах.

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