Панарин считает, что свой лучший гол в сезоне НХЛ он забил в ворота "Детройта"

ТАСС, 18 апреля. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин считает, что свою лучшую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он забросил в ворота "Детройта". Комментарий игрока приводится на русскоязычной версии сайта НХЛ.

Матч "Рейнджерс" - "Детройт" прошел 1 февраля и завершился победой хозяев площадки со счетом 4:2. На данный момент сезон НХЛ приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Мне кажется, это матч с "Детройтом", - сказал Панарин, отвечая на вопрос о своей лучшей шайбе в сезоне. - Уже не помню, где подобрал шайбу. Как-то обыграл защитника один в один, и с неудобной получилось точно бросить. В общем, случайно забил, как обычно".