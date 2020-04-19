{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Вратарь "Рейнджерс" Лундквист продаст шлем на аукционе для помощи пострадавшим от пандемии

На данный момент за него предлагают $11 тыс.

ТАСС, 18 апреля. Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист выставит свой игровой шлем на благотворительный аукцион, чтобы помочь пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

Лундквист пожертвует игровой шлем, в котором он играл в сезоне-2010/11, начальная стоимость лота составляла $2,5 тыс. На данный момент за него предлагают $11 тыс. Ранее Лундквист сделал пожертвование для поддержки пострадавших от пандемии в размере $100 тыс.

Создателем аукциона является бизнесмен и совладелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Филадельфия" Майкл Рубин. Главной целью мероприятия станет сбор $100 млн, которые напрявят в фонды поддержки пострадавших от коронавируса.

Лундквисту 38 лет, он выступает за "Рейнджерс" с 2001 года. В 2012 году голкипер получил награду лучшего вратаря лиги ("Везина Трофи"). В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпийских игр (2006) и серебряным призером турнира (2014), в его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Футбол в Италии
СМИ: Игуаин попросит итальянский "Ювентус" отсрочить свое возвращение в команду
Отмечается, что у футболиста есть предложения от американских клубов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС