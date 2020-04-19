Вратарь "Рейнджерс" Лундквист продаст шлем на аукционе для помощи пострадавшим от пандемии

ТАСС, 18 апреля. Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист выставит свой игровой шлем на благотворительный аукцион, чтобы помочь пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

Лундквист пожертвует игровой шлем, в котором он играл в сезоне-2010/11, начальная стоимость лота составляла $2,5 тыс. На данный момент за него предлагают $11 тыс. Ранее Лундквист сделал пожертвование для поддержки пострадавших от пандемии в размере $100 тыс.

Создателем аукциона является бизнесмен и совладелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Филадельфия" Майкл Рубин. Главной целью мероприятия станет сбор $100 млн, которые напрявят в фонды поддержки пострадавших от коронавируса.

Лундквисту 38 лет, он выступает за "Рейнджерс" с 2001 года. В 2012 году голкипер получил награду лучшего вратаря лиги ("Везина Трофи"). В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпийских игр (2006) и серебряным призером турнира (2014), в его активе также золотая и две серебряные награды чемпионатов мира.