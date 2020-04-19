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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: президент ФК "Брешия" убежден, что чемпионат Италии должен быть досрочно завершен

Также Челлино сообщил о заражении коронавирусом
Президент "Брешии" Массимо Челлино EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
Описание
Президент "Брешии" Массимо Челлино
© EPA-EFE/SIMONE VENEZIA

ТАСС, 19 апреля. Владелец и президент итальянской "Брешии" Массимо Челлино твердо убежден, что национальный футбольный чемпионат не должен быть возобновлен по окончании пандемии коронавируса. Комментарий Челлино приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Чемпионат Италии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии, "Брешия" располагается на последнем месте.

"В нынешней ситуации абсурдно размышлять на тему возобновления сезона, - сказал Челлино. - По всей Италии люди страдают, у них не хватает денег на выживание. Болельщики "Брешии" поддерживают мое мнение, их чувства будут оскорблены, если я позволю команде продолжить сезон. Я не боюсь того, что команда вылетит во второй дивизион, я готов к понижению в классе, но не готов потерять уважение жителей Брешии".

По информации источника, 65-летний Челлино заразился коронавирусом, итальянский телеканал Sardegna Uno сообщил, что функционер выздоровел, не заметив симптомов болезни.

"Я находился в Кальяри в течение нескольких дней после трехнедельного карантина в Брешии, - приводит комментарий Челлино Football Italia со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica. - Я сдал тесты на коронавирус, они оказались положительными. У меня были симптомы - сильная усталость и боль в суставах".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,3 млн человек, зафиксированы почти 160 тыс. летальных исходов. В Италии коронавирусом заразились почти 176 тыс. человек, из них свыше 23 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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