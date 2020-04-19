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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: "Маккаби" приостановил выплаты игрокам до заключения соглашения Евролиги с профсоюзом

Сезон был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 19 апреля. Израильский баскетбольный клуб "Маккаби" из Тель-Авива принял решения заморозить выплаты игрокам до заключения соглашения между Евролигой и профсоюзом, а также решения организации о судьбе остатка сезона-2019/20. Об этом сообщает израильский телеканал Sport 5.

По информации источника, президент клуба Шимон Мирзахи разослал всем игрокам письмо, в котором сообщил о вынужденном решении прибегнуть к такой мере.

"Я не сталкивался с таким форс-мажором в течение всех 80 лет своей жизни, - написал Мирзахи. - У нас есть обязательства и ответственность за наш любимый клуб, мы должны предпринять все возможные шаги, чтобы обеспечить его будущее. Как вы знаете, Евролига ведет переговоры с профсоюзом, до тех пор, пока не будет принято решение по их результатам, мы вынуждены "заморозить" все контракты. Мы сожалеем, что пришлось пойти на этот крайний шаг, сложившаяся ситуация не является виной какой-либо из сторон, тем не менее мы продолжаем работу по определению экономических последствий и проинформируем о новых решениях максимально оперативно".

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". В четверг президент турнира Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе. При этом матчи будут проходить без зрителей, а сезон должен завершиться до конца июля.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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