Тротц: в некотором смысле противостояние Овечкина и Кросби спасло НХЛ

"Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли. Ключевым моментом стал его личностный рост. Необходимо было уделить немного больше внимания вещам, которые не имеют отношения к таланту. Благодаря этому он стал отличным капитаном".

Тротц с 2014 по 2018 год возглавлял "Вашингтон", под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

Тротц заметил, что Овечкин вышел на новый уровень в тот момент, когда начал оценивать свои успехи, абстрагировавшись от желания выиграть Кубок Стэнли. "Он пришел к осознанию того, что его имя останется в истории благодаря успехам, это его вдохновляло. И затем он завоевал Кубок Стэнли".

Также Тротц прокомментировал влияние противостояния Овечкина и Кросби на НХЛ: "В некотором смысле их противостояние спасло НХЛ".

В сезоне-2019/20 34-летний Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. В 2018 году Овечкин вместе с "Вашингтоном" стал обладателем Кубка Стэнли.