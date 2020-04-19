Тротц: в некотором смысле противостояние Овечкина и Кросби спасло НХЛ

ТАСС, 19 апреля. Главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц считает, что в некотором смысле противостояние российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина и канадского нападающего "Питтсбурга" Сидни Кросби спасло Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Комментарий Тротца приводит журналист телеканала И-эс-пи-эн (ESPN) Грег Вышински в своем Twitter.
Тротц с 2014 по 2018 год возглавлял "Вашингтон", под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.
"Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли. Ключевым моментом стал его личностный рост. Необходимо было уделить немного больше внимания вещам, которые не имеют отношения к таланту. Благодаря этому он стал отличным капитаном".
Barry Trotz, on his time with Alex Ovechkin. “There were a lot of questions about whether you could win with Alex," he said. Key was “getting him to grow a little bit. Having a little value for things that don’t take talent. In doing that, he became a really good captain.” 1/2— Greg Wyshynski (@wyshynski) April 17, 2020
Тротц заметил, что Овечкин вышел на новый уровень в тот момент, когда начал оценивать свои успехи, абстрагировавшись от желания выиграть Кубок Стэнли. "Он пришел к осознанию того, что его имя останется в истории благодаря успехам, это его вдохновляло. И затем он завоевал Кубок Стэнли".
Также Тротц прокомментировал влияние противостояния Овечкина и Кросби на НХЛ: "В некотором смысле их противостояние спасло НХЛ".
В сезоне-2019/20 34-летний Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. В 2018 году Овечкин вместе с "Вашингтоном" стал обладателем Кубка Стэнли.