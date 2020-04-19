СМИ: "Реал" отказался от покупки футболиста "Тоттенхэма" Кейна

ТАСС, 19 апреля. Мадридский футбольный клуб "Реал" отказался от идеи покупки нападающего лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов продать своего лидера за £200 млн (€225 млн) из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса. Однако "Реал" также ожидает серьезных проблем от последствий пандемии и намерен в ближайшее трансферное окно отказаться от дорогостоящих покупок.

Кейн является игроком "Тоттенхэма" с 2011 года, на правах аренды в разные годы он выступал за "Лейтон Ориент", "Миллуолл", "Норвич" и "Лестер". В составе "Тоттенхэма" он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а в прошлом сезоне дошел с командой до финала Лиги чемпионов. За сборную Англии Кейн провел 45 матчей, в которых забил 32 гола, на чемпионате мира 2018 года в России он стал лучшим бомбардиром турнира.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.