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Влияние коронавируса на спорт

Национальный олимпийский комитет Китая отправил в Испанию 9 тысяч медицинских масок

В Испании было выявлено 195 944 случая заражения за время пандемии коронавируса

ТАСС, 19 апреля. Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая отправил НОК Испании 9 тысяч медицинских масок в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава НОК Испании Алехандро Бланко в своем Twitter.

"Этот поступок может показаться небольшой каплей в шторме этой пандемии, но мы очень ценим жест сочувствия со стороны наших китайских друзей и коллег", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В Испании было выявлено 195 944 случая заражения, 20 453 человека скончались, выздоровели 77 357 пациентов.

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Влияние коронавируса на спорт
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