СМИ: "Челси" договорился с футболистами команды о снижении зарплат на время пандемии

ТАСС, 19 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" достиг договоренности с игроками команды о снижении зарплат на время пандемии коронавируса на 10%. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По информации источника, капитан команды Сесар Аспиликуэта направил предложение одноклубникам предложение руководства команды по сокращению зарплаты в размере 10%, что устроило игроков команды. В результате "Челси" за четыре месяца сэкономит более $12,5 млн. Отмечается, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард добровольно отказался от 25% зарплаты в период пандемии.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Отмечается, что клубы по-прежнему намерены доиграть оставшиеся встречи первенства. При этом на совещании представителей команд не обсуждалась крайняя дата завершения сезона, этот вопрос был отложен до 30 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.