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Влияние коронавируса на спорт

Серия турниров по плаванию "Маре Нострум" отменена из-за пандемии коронавируса

Соревнования были запланированы на период с 6 по 14 июня

ТАСС, 19 апреля. Организаторы ежегодной серии турниров по плаванию "Маре Нострум" отменили соревнования из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Турниры должны были пройти в трех городах - Монако, Барселоне и французском Кане-Ан-Русийоне в период с 6 по 14 июня.

"С глубоким сожалением организаторы вынуждены сообщить, что турниры не состоятся, поэтому Mare Nostrum Swim Tour 2020 отменяется", - говорится в сообщении.

"Маре Нострум" проводится с 1994 года. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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