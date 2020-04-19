Серия турниров по плаванию "Маре Нострум" отменена из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 19 апреля. Организаторы ежегодной серии турниров по плаванию "Маре Нострум" отменили соревнования из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Турниры должны были пройти в трех городах - Монако, Барселоне и французском Кане-Ан-Русийоне в период с 6 по 14 июня.

"С глубоким сожалением организаторы вынуждены сообщить, что турниры не состоятся, поэтому Mare Nostrum Swim Tour 2020 отменяется", - говорится в сообщении.

"Маре Нострум" проводится с 1994 года. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.