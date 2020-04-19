СМИ: футбольный клуб "Ньюкасл" может потратить на летние трансферы £200 млн

ТАСС, 19 апреля. Бюджет английского футбольного клуба "Ньюкасл" на летнюю трансферную кампанию может составить £200 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mirror.

По информации источника, руководство клуба намерено сохранить главного тренера команды Стива Брюса. При этом существует вероятность назначения на этот пост испанца Рафаэля Бенитеса, который уже руководил командой с 2016 по 2019 год. Увеличение трансферного бюджета станет возможным в случае, если английский клуб перейдет под контроль инвесторов из Саудовской Аравии, которые планируют вывести клуб в Лигу чемпионов.

На данный момент чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Ньюкасл" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 29 матчах. Клуб четыре раза в своей истории становился чемпионом Англии, шесть раз команда выигрывала Кубок Англии.