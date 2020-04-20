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НХЛ

Гретцки: Овечкин приложит максимум усилий, чтобы побить рекорд по числу шайб в НХЛ

Канадец не исключает вариант, при котором Овечкин сделает выбор в пользу продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 20 апреля. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки считает, что российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин приложит все усилия для того, чтобы побить его рекорд по числу заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Гретцки приводит агентство Associated Press.

"Возможно, однажды он захочет вернуться домой и выступать в Континентальной хоккейной лиге, где он может играть на высоком уровне, - сказал Гретцки. - Мы не можем этого знать. Это будет его решение. Но я думаю, что ему нравится в "Вашингтоне" и в НХЛ, мне кажется, он сделает все, чтобы побить рекорд".

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

Вместе со сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков. Вместе с национальной командой он трижды выиграл чемпионат мира (2008, 2012, 2014), еще дважды стал серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).

Гретцки 59 лет, он выступал за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс" и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем "Конн Смайт Трофи" (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ).

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