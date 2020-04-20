Гретцки: Овечкин приложит максимум усилий, чтобы побить рекорд по числу шайб в НХЛ

ТАСС, 20 апреля. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки считает, что российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин приложит все усилия для того, чтобы побить его рекорд по числу заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Гретцки приводит агентство Associated Press.

"Возможно, однажды он захочет вернуться домой и выступать в Континентальной хоккейной лиге, где он может играть на высоком уровне, - сказал Гретцки. - Мы не можем этого знать. Это будет его решение. Но я думаю, что ему нравится в "Вашингтоне" и в НХЛ, мне кажется, он сделает все, чтобы побить рекорд".

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

Вместе со сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков. Вместе с национальной командой он трижды выиграл чемпионат мира (2008, 2012, 2014), еще дважды стал серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).

Гретцки 59 лет, он выступал за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс" и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем "Конн Смайт Трофи" (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ).