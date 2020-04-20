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Формула-1

СМИ: британская трасса "Сильверстоун" может принять два этапа "Формулы-1" подряд

Соревнования могут пройти как в одни выходные, так и в течение двух недель подряд

ТАСС, 20 апреля. Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Великобритании подтвердили, что трасса "Сильверстоун" готова принять две гонки подряд в случае необходимости. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Guardian.

По информации источника, организаторы этапа ведут переговоры с руководством "Формулы-1" по этому вопросу. Гран-при Великобритании запланирован на 17-19 июля.

"Мы обсудили все варианты, включая проведение двух этапов в одни выходные либо в течение двух недель подряд, - сказал директор трассы "Сильверстоун" Стюарт Прингл. - Я полностью уверен в нашей способности принять два этапа. У нас много опыта, знаний, которые позволят нам справиться с этим без труда".

Изначально в сезоне было запланировано 22 этапа, первый - в Австралии. Но из-за пандемии коронавируса он, а также этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде были перенесены на неопределенный срок, по информации издания L'Equipe, французский этап, который на данный момент является ближайшим согласно календарю (26-28 июня), также будет перенесен. Гран-при Монако был окончательно отменен. Российский этап должен пройти в период с 25 по 27 сентября.

Также было объявлено, что завершить сезон планируется позднее изначально установленных сроков. Последний этап "Формулы-1" должен был пройти в Абу-Даби 27-29 ноября.

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