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НХЛ

Овечкин присоединился к акции для сбора денег продовольственным организациям

Овечкин выставил на аукцион лот, победитель которого сможет провести с ним тренировку, посетить игру и получить клюшку с автографом
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 20 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин присоединился к акции All In Challenge ("Олл-ин челлендж"), участники которой передадут собранные средства в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи в США и в других странах. Об этом Овечкин сообщил в своем Twitter.

Овечкин выставил на аукцион лот со стартовой ценой $10 тыс. (в настоящий момент цена составляет $13 тыс.), победитель которого проведет вместе с ним 30-минутную тренировку после занятия основной команды, четыре билета на домашнюю игру "Вашингтона" (в настоящий момент сезон НХЛ прерван из-за пандемии коронавируса), клюшку с автографом Овечкина с этого матча и возможность посетить раздевалку команды после игры. Проживание и трансфер включены в стоимость лота. Все вырученные средства будут отправлены продовольственным организациям.

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

Вместе со сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков. Вместе с национальной командой он трижды выиграл чемпионат мира (2008, 2012, 2014), еще дважды стал серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).

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