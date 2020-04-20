Овечкин присоединился к акции для сбора денег продовольственным организациям

ТАСС, 20 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин присоединился к акции All In Challenge ("Олл-ин челлендж"), участники которой передадут собранные средства в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи в США и в других странах. Об этом Овечкин сообщил в своем Twitter.

Овечкин выставил на аукцион лот со стартовой ценой $10 тыс. (в настоящий момент цена составляет $13 тыс.), победитель которого проведет вместе с ним 30-минутную тренировку после занятия основной команды, четыре билета на домашнюю игру "Вашингтона" (в настоящий момент сезон НХЛ прерван из-за пандемии коронавируса), клюшку с автографом Овечкина с этого матча и возможность посетить раздевалку команды после игры. Проживание и трансфер включены в стоимость лота. Все вырученные средства будут отправлены продовольственным организациям.