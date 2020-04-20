СМИ: глава Федерации футбола Италии надеется, что чемпионат страны возобновится в июне

ТАСС, 20 апреля. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина выразил надежду на то, что матчи национального чемпионата удастся возобновить в июне. Комментарий Гравины приводит "Газета.Ru" со ссылкой на итальянскую газету Tuttosport.

Чемпионат Италии, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.

"Есть два мнения: сторонники первого убеждены, что в скором времени все еще нельзя разрешать проводить спортивные мероприятия, приверженцы второго, в том числе и я, считают, что сезон необходимо возобновить. Я не хочу "хоронить" итальянский футбол, я несу ответственность за защиту нашего вида спорта", - сказал Гравина.

"Мы больше беспокоимся не о том, что сейчас нет возможности играть в футбол, а о том, что чем дольше не будет матчей, тем большее негативное влияние это окажет на футбол в Италии, - добавил глава Федерации футбола Италии. - Я говорил об июне. Я надеюсь, что по сравнению с нынешней ситуацией в июне влияние пандемии спадет".

По данным Университета Джона Хопкинса, в Италии зафиксировано почти 179 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 23,5 тыс. погибли.