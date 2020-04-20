СМИ: "Реал" может выручить с продажи Бэйла и еще пяти футболистов в сумме €121 млн

ТАСС, 20 апреля. Испанский футбольный клуб "Реал" хочет продать шесть игроков в ближайшее трансферное окно и может получить за них в сумме €121 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника, в список игроков, которых планируется выставить на продажу, войдут валлийский нападающий Гарет Бэйл, колумбийский полузащитник Хамес Родригес, испанский хавбек Лукас Васкес, доминиканский нападающий Мариано Диас и, возможно, испанские защитники Начо (вместо него клуб может приобрести французского защитника немецкого "Лейпцига" Дайо Упамекано) и Альваро Одриосола (это произойдет в случае возвращения в испанский клуб марокканского защитника Ашрафа Хакими, выступающего до конца сезона на правах аренды за немецкую "Боруссию" из Дортмунда).

По данным портала Transfermarkt, суммарная стоимость указанных игроков "Реала" составляет €121 млн. В качестве одной из причин продажи называется необходимость высвобождения средств, вызванная убытками в связи с пандемией коронавируса.

Также отмечается, что в "Реале" хочет остаться французский голкипер Альфонс Ареоля, выступающий за клуб в сезоне-2019/20 в аренде (права на игрока принадлежат французскому "Пари Сен-Жермен"), однако "Реал" не намерен выкупать игрока либо продлевать арендное соглашение.

Чемпионат Испании, как и все национальные и континентальные европейские соревнования, за исключением первенства Белоруссии, приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии.