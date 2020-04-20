СМИ: "Краснодар" заинтересован в приобретении футболиста "Фейенорда" Хапса

ТАСС, 20 апреля. Российский футбольный клуб "Краснодар" может купить защитника нидерландского "Фейенорда" Риджесиано Хапса. Об этом сообщает портал Feyenoord Nieuws.

По информации источника, к футболисту также проявляют интерес турецкие клубы. "Бешикташ" намерен предложить "Фейенорду" обмен полузащитника Огузхана Озъякупа на Хапса без доплат.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего игрока составляет €4,8 млн, текущее соглашение с "Фейенордом" рассчитано до лета 2022 года. Прошлым летом состав "Краснодара" пополнил нидерландский полузащитник Тонни Вилена, до этого выступавший за "Фейенорд".

Хапс перешел в "Фейенорд" из АЗ (Алкмар, Нидерланды) в 2017 году. В составе "Фейенорда" Хапс стал победителем Кубка Нидерландов (2018) и суперкубка страны (2017, 2018). В текущем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, он провел 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал столько же голевых передач.