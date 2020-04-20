{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: футболист Санчо согласовал с "Манчестер Юнайтед" детали личного контракта

Трансфер Санчо может стать самым дорогим в истории английского футбола

ТАСС, 20 апреля. Полузащитник немецкой "Боруссии" из Дортмунда и сборной Англии по футболу Джейджон Санчо согласовал с "Манчестер Юнайтед" детали личного контракта. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, стороны пришли к соглашению о длительности контракта, зарплате, бонусах и сумме отступных. Теперь "Манчестер Юнайтед" должен сделать предложение о трансфере "Боруссии". Ожидается, что сумма, выплаченная за Санчо, станет рекордной для английского клуба (самым дорогим является трансфер французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за более чем €102 млн).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в €117 млн, The Sun сообщает, что в неделю англичанин зарабатывает €218,3 тыс.

Отмечается, что интерес к Санчо проявляет лондонский "Челси", однако сам футболист, являющийся воспитанником "Манчестер Сити", хочет играть в составе "Манчестер Юнайтед".

Санчо выступает за "Боруссию" с сезона-2017/18, всего он провел в составе клуба 90 матчей, забил 31 мяч и сделал 42 голевые передачи. Англичанин является обладателем Суперкубка Германии (2019). За сборную Англии футболист сыграл 11 встреч и забил два мяча, вместе с командой он стал бронзовым призером Лиги наций (2019). Также Санчо является победителем чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет (2017) и серебряным призером чемпионата Европы в той же возрастной категории (2017).

Реклама на ТАСС
Футбол в России
СМИ: "Краснодар" заинтересован в приобретении футболиста "Фейенорда" Хапса
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 26-летнего защитника составляет €4,8 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС