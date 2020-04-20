СМИ: футболист Санчо согласовал с "Манчестер Юнайтед" детали личного контракта

ТАСС, 20 апреля. Полузащитник немецкой "Боруссии" из Дортмунда и сборной Англии по футболу Джейджон Санчо согласовал с "Манчестер Юнайтед" детали личного контракта. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, стороны пришли к соглашению о длительности контракта, зарплате, бонусах и сумме отступных. Теперь "Манчестер Юнайтед" должен сделать предложение о трансфере "Боруссии". Ожидается, что сумма, выплаченная за Санчо, станет рекордной для английского клуба (самым дорогим является трансфер французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за более чем €102 млн).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего нападающего в €117 млн, The Sun сообщает, что в неделю англичанин зарабатывает €218,3 тыс.

Отмечается, что интерес к Санчо проявляет лондонский "Челси", однако сам футболист, являющийся воспитанником "Манчестер Сити", хочет играть в составе "Манчестер Юнайтед".

Санчо выступает за "Боруссию" с сезона-2017/18, всего он провел в составе клуба 90 матчей, забил 31 мяч и сделал 42 голевые передачи. Англичанин является обладателем Суперкубка Германии (2019). За сборную Англии футболист сыграл 11 встреч и забил два мяча, вместе с командой он стал бронзовым призером Лиги наций (2019). Также Санчо является победителем чемпионата мира среди игроков не старше 17 лет (2017) и серебряным призером чемпионата Европы в той же возрастной категории (2017).