СМИ: ПСЖ намерен приобрести футболиста "Порту" Теллеса

ТАСС, 20 апреля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) намерен купить бразильского защитника португальского "Порту" Алекса Теллеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на бразильский портал Gauchazh.

По информации источника, переговоры о трансфере 27-летнего игрока должны быть завершены в ближайшие дни, в случае трансфера часть суммы будет перечислена бразильским "Гремио" и "Жувентуде", за которые ранее выступал игрок. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €32 млн.

Теллес перешел в "Порту" из турецкого "Галатасарая" летом 2016 года, также футболист выступал за итальянский "Интер" на правах аренды в сезоне-2015/16. В сезоне-2019/20 игрок провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал девять голевых передач. Вместе с "Порту" игрок стал чемпионом страны (2018) и обладателем Суперкубка Португалии (2018), с "Галатасараем" - чемпионом Турции (2015), два раза выиграл кубок страны (2014, 2015), один раз - Суперкубок Турции (2015).

Все национальные и континентальные европейские соревнования, за исключением первенства Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавируса.