Федерация бокса России потратила более 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федерация бокса России выделила более 100 млн рублей на меры поддержки населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"По всей стране у нас на сегодняшней день зарегистрировано в программе более 5 тыс. человек, - сказал Кремлев. - 80% из них - это боксеры, тренеры, судьи и функционеры Федерации бокса России. Федерацией создана горячая линия, куда люди обращаются за поддержкой, помогаем населению, бесплатно выдаем средства защиты, маски и антисептики. Также обязательно помогаем ветеранам Великой Отечественной войны".

"На эту программу выделено уже более 100 млн рублей. В ней также участвуют наши партнеры. Все мы объединились и помогаем людям", - добавил функционер.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.