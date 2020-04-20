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Влияние коронавируса на спорт

Федерация бокса России потратила более 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Создана горячая линия, куда люди обращаются за поддержкой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федерация бокса России выделила более 100 млн рублей на меры поддержки населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"По всей стране у нас на сегодняшней день зарегистрировано в программе более 5 тыс. человек, - сказал Кремлев. - 80% из них - это боксеры, тренеры, судьи и функционеры Федерации бокса России. Федерацией создана горячая линия, куда люди обращаются за поддержкой, помогаем населению, бесплатно выдаем средства защиты, маски и антисептики. Также обязательно помогаем ветеранам Великой Отечественной войны".

"На эту программу выделено уже более 100 млн рублей. В ней также участвуют наши партнеры. Все мы объединились и помогаем людям", - добавил функционер.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361.

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Влияние коронавируса на спорт
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