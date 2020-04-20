СМИ: "Андерлехт" намерен разорвать контракт с футболистом Насри

ТАСС, 20 апреля. Бельгийский футбольный клуб "Андерлехт" намерен расторгнуть контракт с французским полузащитником Самиром Насри из-за нарушения им условий самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Отмечается, что все игроки "Андерлехта" должны были сообщать в клуб о своем местонахождении и отчитываться о ходе индивидуальных тренировок. Однако Насри отправился в Дубай и не проинформировал об этом руководство. Чемпионат Бельгии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Насри выступает за "Андерлехт" с лета 2019 года, за это время он провел в составе команды 8 матчей, забив 2 гола. Также он играл за французский "Марсель", английские "Арсенал", "Манчестер Сити", "Вест Хэм", испанскую "Севилью", турецкий "Антальяспор". Француз является двукратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги, обладателем Суперкубка Англии. В 2018 году был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушения антидопинговых правил.