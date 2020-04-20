СМИ: "Ювентус" намерен продать Игуаина

ТАСС, 20 апреля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" намерен продать аргентинского нападающего Гонсало Игуаина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры в Twitter.

Отмечается, что причиной такого решения руководства туринского стала высокая зарплата 32-летнего футболиста, который, по данным источника, получает €7,5 млн в год. В качестве замены "Ювентус" рассматривает аргентинского нападающего итальянского "Интера" Мауро Икарди, который на правах аренды выступает за французский ПСЖ, и бразильского форварда английского "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

Игуаин выступает за "Ювентус" с 2016 года, также он играл за "Ривер Плейт", испанский "Реал", итальянские "Наполи", "Милан" и английский "Челси". В составе "Реала" Игуаин трижды становился чемпионом Испании (2007, 2008, 2012), дважды выигрывал Суперкубок Испании (2008, 2012), а также становился обладателем Кубка Испании (2011). С "Наполи" нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии (2014). В составе "Ювентуса" Игуаин дважды побеждал в чемпионате Италии (2017, 2018) и дважды выигрывал Кубок Италии (2017, 2018).

Со сборной Аргентины Игуаин стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года, дважды завоевывал серебряные медали Кубка Америки. Всего за национальную команду он провел 75 игр, в которых забил 31 мяч.