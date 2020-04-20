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Летние олимпийские виды спорта

Каноист Штокалов заявил, что ждет от МОК бронзовой медали Игр-2016 уже более полутора лет

Спортсмен считает, что вручение ему медали произойдет не раньше завершения пандемии коронавируса
Илья Штокалов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Штокалов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный олимпийский комитет (МОК) на протяжении полутора лет так и не нашел возможности вручить российскому каноисту Илье Штокалову бронзовую медаль Олимпиады-2016. Об этом Штокалов сообщил ТАСС.

11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отклонении апелляции молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат на дистанции 1000 метров и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов на Играх-2016 занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. МОК в августе того же года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину и предложил тому определиться с датой и местом, где он хотел бы получить награду.

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"Эпопея с вручением мне олимпийской медали до сих пор продолжается, - заметил Штокалов. - МОК пока не отвечает на запросы. Вначале мне было предложено три варианта для вручения, я выступил с предложением приехать в МОК и получить медаль там, но потом это мероприятие все время откладывалось. Сейчас для себя я понимаю, что вручение медали состоится не раньше завершения пандемии коронавируса".

"Каких-то особых отрицательных эмоций я не испытываю по этому поводу, но если эта медаль все-таки доберется до меня, то будет, конечно, приятно, - продолжил собеседник ТАСС. - Но сейчас я больше думаю о том, как отобраться на Олимпиаду в Токио и выступить там успешно. Несмотря на все трудности, вызванные коронавирусом, продолжаю готовиться к сезону".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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