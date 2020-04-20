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Футбол в России

Умер 22-летний футболист "Казанки" Иннокентий Самохвалов

Он был воспитанником "Локомотива", второй командой которого является "Казанка"

ТАСС, 20 апреля. Скончался защитник футбольного клуба "Казанка" Иннокентий Самохвалов. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Локомотив".

"Казанка" выступает в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). "Казанка" является второй командой московского "Локомотива".

"Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки, подробности трагедии выясняются. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. Футбольный клуб "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи, мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", - говорится в заявлении.

Самохвалову было 22 года, он был воспитанником "Локомотива". В сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за "Казанку". В московском клубе он выступал с лета 2018 года.

Теги
Российский футбол
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