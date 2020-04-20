{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в таком случае матчи будут проходить без зрителей
Описание
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 20 апреля. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что проведение матчей футбольного чемпионата Германии, приостановленного из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 9 мая. Комментарий Шпана приводит издание Bild.

Чемпионат Германии был прерван 16 марта. Изначально планировалось, что матчи будут возобновлены 2 апреля, но позднее руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) приняло решение продлить паузу минимум до 30 апреля. Турнир был прерван после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария".

На эту тему

"С использованием концепции игр без зрителей, безусловно, это [проведение матчей] снова возможно, - сказал Шпан. - Крайне важно, чтобы риск заражения был минимальным. Организация матчей с 9 мая будет хорошим знаком для миллионов футбольных фанатов, даже если трибуны стадионов останутся пустыми".

В Германии зафиксировано более 140 тыс. случаев заражения коронавируса, более 4 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российская фигуристка Щербакова поднялась на третье место в рейтинге ISU
Первой стала японка Рика Кихира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС