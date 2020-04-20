Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая

Чемпионат Германии был прерван 16 марта. Изначально планировалось, что матчи будут возобновлены 2 апреля, но позднее руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) приняло решение продлить паузу минимум до 30 апреля. Турнир был прерван после 25-го тура, по итогам которого турнирную таблицу возглавляет мюнхенская "Бавария".

"С использованием концепции игр без зрителей, безусловно, это [проведение матчей] снова возможно, - сказал Шпан. - Крайне важно, чтобы риск заражения был минимальным. Организация матчей с 9 мая будет хорошим знаком для миллионов футбольных фанатов, даже если трибуны стадионов останутся пустыми".

В Германии зафиксировано более 140 тыс. случаев заражения коронавируса, более 4 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.