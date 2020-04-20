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Влияние коронавируса на спорт

Худяков: клубы РПЛ проведут видеоконференцию 27 апреля

Из-за пандемии все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской премьер-лиги проведут видеоконференцию 27 апреля. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС о том, что общее собрание клубов премьер-лиги состоится 24 апреля. 21 апреля пройдет видеоконференция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с участием генеральных секретарей ассоциаций. 23 апреля пройдет исполком УЕФА.

"Общее собрание руководителей клубов будет 27 апреля в формате видеоконференции", - сказал Худяков.

По информации ТАСС, собрание будет обсуждать результаты совещаний с участием Международной федерации футбола, УЕФА и Российского футбольного союза 24 апреля, календарь чемпионата, механизм возвращения иностранных игроков из-за границы в расположение клубов, рекомендации по возобновлению тренировочного процесса команд.

Из-за пандемии все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, умерли 405 человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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