СМИ: члену МОК Беррафу запретили покидать Алжир из-за обвинений в коррупции

ТАСС, 20 апреля. Члену Международного олимпийского комитета (МОК) алжирцу Мустафе Беррафу запретили покидать страну из-за обвинений в коррупции. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на издание Le Soir d'Algrie.

По информации источника, Берраф обвиняется в растрате государственных средств во время его пребывания на посту президента Алжирского олимпийского комитета. 66-летнему Беррафу запрещено покидать Алжир до завершения разбирательств. Отмечается, что МОК начал собственное расследование расследование.

Берраф является членом МОК с 2019 года. В феврале нынешнего года он подал в отставку с поста Алжирского олимпийского комитета из-за критики в СМИ. В 2019 году в адрес Беррафа были выдвинуты обвинения в коррупции и ненадлежащем финансовом управлении.