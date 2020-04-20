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Летние олимпийские виды спорта

СМИ: члену МОК Беррафу запретили покидать Алжир из-за обвинений в коррупции

Он занимал пост президента Алжирского олимпийского комитета

ТАСС, 20 апреля. Члену Международного олимпийского комитета (МОК) алжирцу Мустафе Беррафу запретили покидать страну из-за обвинений в коррупции. Об этом сообщает портал Inside the Games со ссылкой на издание Le Soir d'Algrie.

По информации источника, Берраф обвиняется в растрате государственных средств во время его пребывания на посту президента Алжирского олимпийского комитета. 66-летнему Беррафу запрещено покидать Алжир до завершения разбирательств. Отмечается, что МОК начал собственное расследование расследование.

Берраф является членом МОК с 2019 года. В феврале нынешнего года он подал в отставку с поста Алжирского олимпийского комитета из-за критики в СМИ. В 2019 году в адрес Беррафа были выдвинуты обвинения в коррупции и ненадлежащем финансовом управлении.

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