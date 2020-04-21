УЕФА на очередной конференции обсудит с ассоциациями вопрос проведения соревнований

ТАСС, 21 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник проведет очередную видеоконференцию с участием всех членов организации. Заседание будет посвящено текущему положению дел в европейских и национальных турнирах, прерванных из-за пандемии коронавируса, итоги конференции рассмотрят на исполкоме УЕФА 23 апреля.

Первая видеоконференция прошла 17 марта, на ней УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы. Турнир, который должен был пройти летом текущего года, состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Тогда же было объявлено о приостановке еврокубков. При этом УЕФА рекомендовал всем ассоциациям завершить свои чемпионаты до конца июня.

Сообщалось, что финал Лиги чемпионов планируют провести 27 июня, а финал Лиги Европы - 24 июня. Однако на следующей конференции, прошедшей 1 апреля, сроки окончания еврокубков были пересмотрены. В этот раз УЕФА решил перенести возобновление турниров, которые были прерваны 13 марта на стадии 1/8 финала, до последующего уведомления. По информации немецкого телеканала ZDF, еврокубки могут продолжиться в июле или августе и пройти параллельно с национальными чемпионатами.

На той же конференции УЕФА отменил запланированные на июнь встречи национальных сборных, а также перенес женский чемпионат Европы с 2021 на 2022 год. Также организация пошла навстречу клубам, предоставив им отсрочку по вопросу лицензирования. Оно продлено до момента утверждения порядка отбора клубов на еврокубковые турниры следующего сезона.

Сроки финалов

Последняя конференция повлияла и на решения Российского футбольного союза (РФС). РФС объявил о приостановке соревнований до 31 мая. Российская премьер-лига (РПЛ), согласно рекомендациям УЕФА, сообщила о желании обязательно доиграть национальное первенство. По последней информации, турнир может начаться в период с середины июня по середину июля.

Видеоконференция УЕФА и исполком организации могут прояснить ситуацию с окончанием еврокубков текущего сезона, на данный момент сроки называются самые разные. Портал Football Italia сообщал, что финал Лиги чемпионов должен пройти 29 августа. Точных дат окончания еврокубков нет, о чем сказал и президент УЕФА Александр Чеферин. Глава организации при этом отверг идею проведения финальных игр в сентябре или октябре.

Решения УЕФА должны повлиять и на чемпионат России. Ожидается, что представители клубов РПЛ соберутся несколько раз в течение недели. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, общее собрание в формате видеоконференции пройдет 24 апреля.

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал ТАСС, что еще одно заседание состоится 27 апреля. На нем обсудят ряд тем, среди которых будут итоги совещания с участием Международной федерации футбола (ФИФА), УЕФА и РФС, намеченного на 24 апреля.