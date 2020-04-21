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Футбол в Англии

СМИ: трое футболистов "Арсенала" отказались от понижения зарплаты на время пандемии

Одним из них стал немецкий полузащитник Месут Озил
Месут Озил EPA-EFE/KIERAN GALVIN
Описание
Месут Озил
© EPA-EFE/KIERAN GALVIN

ТАСС, 21 февраля. Три игрока английского футбольного клуба "Арсенал" отказались от сокращения зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

В понедельник "Арсенал" объявил о договоренности с игроками команды по снижению зарплат на 12,5% во время пандемии коронавируса. По информации источника, трое футболистов клуба отказались от понижения, в их числе значится немецкий полузащитник Месут Озил, который является самым высокооплачиваемым футболистом в команде (350 тыс. в неделю - прим. ТАСС). Озил попросил время, чтобы оценить финансовые последствия от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Чемпионат Англии, как и большинство футбольных турниров Европы, прерван. Озил является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, также в его активе бронза чемпионата Европы (2012). В составе "Арсенала" он выступает с 2013 года, став за это время победителем Кубка (2013/14, 2014/15, 2016/17) и Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 114 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 14 тыс. человек умерли.

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