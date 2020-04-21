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Евро-2020

"Газпром Арена" ждет от УЕФА алгоритм действий при подготовке к двум турнирам в 2021 году

Стадион в течение двух месяцев примет финал Лиги чемпионов и матчи чемпионата Европы

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство стадиона "Газпром Арена" ждет от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) алгоритм действий при подготовке к двум турнирам в 2021 году - финалу Лиги чемпионов и матчам перенесенного из-за пандемии коронавируса на год чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.

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Санкт-Петербург в сентябре 2019 года получил право принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. Решающая игра главного международного клубного турнира должна состояться в конце мая 2021 года. В начале лета российский город примет четыре матча чемпионата Европы - три игры группового раунда, а также одну из встреч 1/4 финала турнира.

"Не думаю, что с перенастройкой стадиона с финала Лиги чемпионов на чемпионат Европы возникнут какие-то трудности, - сказал Литвинов. - Сейчас задача организаторов в лице УЕФА определить алгоритм действий, даты и временные отрезки того, как будет функционировать стадион с точки зрения подготовки одновременно к двум мероприятиям. Нужно определить, какие процессы будут запущены для того, чтобы объединить два мероприятия".

"То, что у них один организатор, - большой плюс, но подход к соревнованиям был несколько разным, - подчеркнул гендиректор "Газпром Арены". - Это касалось и коммерческих прав, и работы со спонсорами, и с бродкастингом, и с хоспиталити. У этих двух турниров разная идеология".

По словам Литвинова, перед командой стадиона, УЕФА, оргкомитетом российской части чемпионата Европы и властями Санкт-Петербурга стоит задача согласовать требования к арене. Это нужно для того, чтобы кардинальным образом не перестраивать временную инфраструктуру, созданную и к чемпионату Европы, и к финалу Лиги чемпионов. "Задача - поженить два мероприятия с одним организатором. Думаю, она вполне достижима, я не вижу ничего критичного", - отметил он.

"Самый сложный вопрос касался периметра безопасности и деревни хоспиталити, того, как они будут использоваться на финале Лиги чемпионов, и того, как потом это будет использоваться на Евро. Со всем остальным - датами, специальными режимами доступности, картами - мы точно разберемся. Команда стадиона активно вовлечена как с точки зрения исполнителей, так и с точки зрения генераторов идей", - резюмировал Литвинов.

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Санкт-ПетербургЕвро-2020
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