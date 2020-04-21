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Влияние коронавируса на спорт

"Газпром Арена" до конца апреля переведена в закрытый режим эксплуатации

Из 400 штатных сотрудников постоянно задействованы порядка 20

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арена" после приостановки Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса минимум до конца апреля будет действовать в закрытом режиме эксплуатации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор стадиона Владимир Литвинов.

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Сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнований до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на 9 очков.

"В марте стадион был переведен в закрытый режим эксплуатации, - сказал Литвинов. - На стадионе осталось минимальное количество сотрудников. Это аварийно-диспетчерская служба и отдел режима - специалисты по безопасности, которые контролируют информационную и физическую безопасность объекта. Из штатного персонала в более чем 400 человек в ежедневном режиме на стадионе задействовано порядка 20. Плюс еще порядка 20 человек аутсорсинга. Это минимальное количество подрядных организаций, которые обеспечивают работу инженерных систем жизнеобеспечения с точки зрения их работоспособности".

"Объект большой - 40 гектаров территории, 30 постов охраны, которые находятся как внутри, так и на периметре. Обеспечен посменный график работы, главный агроном и ведущий агроном со своими небольшими командами обеспечивают уход за полем", - добавил гендиректор стадиона.

"Работы, связанные с модернизацией, развитием, созданием и сооружением разных объектов инфраструктуры - кейтеринга, хоспиталити и так далее - приостановлены как минимум до конца апреля, периодически проводится санитарная обработка внутренних помещений общего пользования, сейчас многие зоны стадиона выведены из эксплуатации, они закрыты и опечатаны. Также на стадионе дежурит бригада медиков, доступ на арену осуществляется только при осмотре людей на предмет симптомов. В таком режиме мы планируем работать до конца апреля, а дальше будем смотреть на развитие ситуации - за теми или иными актами, постановлениями правительства относительно режима", - отметил Литвинов.

"Естественно, в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга стадион подал заявку как предприятие непрерывного цикла, поскольку у нас есть газовая котельная, поле и системы, которые нельзя выводить из эксплуатации. Поэтому мы разработали регламент безопасной эксплуатации объекта с учетом пандемии", - резюмировал гендиректор стадиона.

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Санкт-ПетербургВлияние коронавируса на спорт
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