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Футбол в Италии

СМИ: футболист "Интера" Брозович может перейти в "Ливерпуль"

Хорват выступает за итальянскую команду с 2015 года

ТАСС, 21 апреля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересован в приобретении хорватского полузащитника итальянского "Интера" Марсело Брозовича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

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Отмечается, что "Ливерпуль" уже связался с представителями 27-летнего футболиста. Однако "Интер" работает над продлением контракта с Брозовичем, который истекает в 2022 году.

Брозович выступает за "Интер" с 2015 года, ранее он играл за хорватские клубы "Хрватски Драговоляц", "Локомотива", "Динамо". Он является двукратным чемпионом Хорватии, обладателем Суперкубка страны, в составе "Интера" он провел в общей сложности 186 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 22 результативные передачи. Вместе со сборной Хорватии он занял второе место на чемпионате мира 2018 года в России, уступив в финальном матче команде Франции.

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