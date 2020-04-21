Футболист "Андерлехта" Насри опроверг слухи о том, что не поддерживает связь с клубом

ТАСС, 21 апреля. Футболист бельгийского "Андерлехта" Самир Насри опроверг информацию о том, что не выходит во время самоизоляции на связь с клубом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на бельгийское издание Het Nieuwsblad.

Ранее сообщалось, что клуб планирует расторгнуть контракт с 32-летним полузащитником, так как француз улетел в Дубай, не предупредив руководство, и не отчитывается о ходе тренировок.

"То, что появилось в прессе, - полная чушь. Я никуда не пропал и ежедневно контактирую с главным врачом команды и Венсаном Компани (играющий тренер "Андерлехта" - прим. ТАСС)", - заявил Насри.

Чемпионат Бельгии временно приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Насри выступает за "Андерлехт" с лета 2019 года, за это время он провел в составе команды 8 матчей, забив 2 гола. Также он играл за французский "Марсель", английские "Арсенал", "Манчестер Сити", "Вест Хэм", испанскую "Севилью", турецкий "Антальяспор". Француз является двукратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги, обладателем Суперкубка Англии.