СМИ: гонщик Феттель отказался продлить контракт с "Ферарри" с понижением зарплаты

ТАСС, 21 апреля. Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немец Себастьян Феттель отказался от предложения итальянской команды "Феррари" продлить контракт сроком на один год. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport .

По информации газеты, "Феррари" предлагала соглашение на сумму €12 млн. По нынешнему соглашению, которое истекает в 2020 году, 32-летний Феттель получает €40 млн в год. Согласно источнику, немец хотел бы продолжить карьеру в "Феррари", но не согласен на значительное понижение зарплаты и на продление сотрудничества лишь на один год.

Сезон 2020 года до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса.

Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Все четыре титула он выиграл в составе команды "Ред Булл" (2010-2013). В "Феррари" он перешел в 2015 году.