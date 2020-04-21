СМИ: гонщик Феттель отказался продлить контракт с "Ферарри" с понижением зарплаты

ТАСС, 21 апреля. Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немец Себастьян Феттель отказался от предложения итальянской команды "Феррари" продлить контракт сроком на один год. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
По информации газеты, "Феррари" предлагала соглашение на сумму €12 млн. По нынешнему соглашению, которое истекает в 2020 году, 32-летний Феттель получает €40 млн в год. Согласно источнику, немец хотел бы продолжить карьеру в "Феррари", но не согласен на значительное понижение зарплаты и на продление сотрудничества лишь на один год.
Сезон 2020 года до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса.
Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Все четыре титула он выиграл в составе команды "Ред Булл" (2010-2013). В "Феррари" он перешел в 2015 году.