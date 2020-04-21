СМИ: "Барселона" не собирается продавать Коутиньо менее чем за €90 млн

ТАСС, 21 апреля. Испанский футбольный клуб "Барселона" не собирается продавать в "Челси" полузащитника Филиппе Коутиньо менее чем за €90 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sport.es.

По информации источника, лондонский клуб начал переговоры с испанской командой после информации о том, что "Бавария", за которую бразилец выступает на правах аренды, отказалась платить за 27-летнего игрока отступные в размере €120 млн. Испанский клуб согласился снизить цену на игрока до €90 млн, чтобы суметь минимизировать убытки от его покупки в 2018 году за €145 млн (по информации портала Transfermarkt).

В текущем сезоне Коутиньо провел 32 матча за мюнхенский клуб, в которых забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Ранее он уже выступал в Английской премьер-лиге, представляя "Ливерпуль". Помимо этого, Коутиньо играл в итальянском "Интере" и бразильском "Васко да Гама".