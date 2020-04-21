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Косторная, Панарин и Медведев претендуют на попадание в список Forbes "30 до 30"

30 самых перспективных россиян выберут посредством голосования читателей с учетом решения экспертного совета и жюри
Алена Косторная Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 апреля. Фигуристка Алена Косторная, хоккеист Артемий Панарин и теннисист Даниил Медведев претендуют на включение в рейтинг журнала Forbes "30 до 30" - список 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Об этом сообщается на русскоязычной версии сайта Forbes.

30 самых перспективных россиян выберут посредством голосования читателей с учетом решения экспертного совета и жюри. Всего в список вошли 100 кандидатов из 10 категорий - спорт и киберспорт, музыка, наука и технологии, социальные практики, новые медиа, искусство, мода и дизайн, предприниматели, финансы и инвестиции, а также управление.

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Помимо Косторной, Панарина и Медведева, в рейтинг вошли бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию Антон Чупков, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, футболист московского ЦСКА Федор Чалов, баскетболистка сборной России Мария Вадеева, а также киберспортсмены Марк Данилов (Fortnite) и Кирилл Михайлов (CS:GO).

Косторной 16 лет, она является победительницей чемпионата Европы и финала серии Гран-при. 28-летний Панарин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" и является самым высокооплачиваемым россиянином в лиге. 24-летний Медведев - финалист Открытого чемпионата США и победитель семи турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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