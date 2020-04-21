Косторная, Панарин и Медведев претендуют на попадание в список Forbes "30 до 30"

ТАСС, 21 апреля. Фигуристка Алена Косторная, хоккеист Артемий Панарин и теннисист Даниил Медведев претендуют на включение в рейтинг журнала Forbes "30 до 30" - список 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Об этом сообщается на русскоязычной версии сайта Forbes.

30 самых перспективных россиян выберут посредством голосования читателей с учетом решения экспертного совета и жюри. Всего в список вошли 100 кандидатов из 10 категорий - спорт и киберспорт, музыка, наука и технологии, социальные практики, новые медиа, искусство, мода и дизайн, предприниматели, финансы и инвестиции, а также управление.