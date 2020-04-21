Черчесов считает, что Дзюба готов в случае необходимости сыграть в воротах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба готов сыграть в воротах в случае необходимости. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, отвечая на вопросы болельщиков.

"Могу сказать, что наш капитан Артем Дзюба после тренировок периодически надевает вратарские перчатки, становится в ворота и отражает удары партнеров, - приводит комментарий Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). - Поэтому он точно будет готов к такой ситуации. Возможно, рассудительный Федор Кудряшов подойдет для этой роли. Но, опять же, с точки зрения конкретной ситуации очень важно, чтобы сам игрок чувствовал, что может это сделать в данную секунду".

Дзюба провел за сборную России 42 матча, забив 24 мяча. В текущем сезоне за петербургский "Зенит" форвард провел 28 матчей в разных турнирах, забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач.