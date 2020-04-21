{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Малкин и Сергачев назвали Панарина лучшим россиянином в НХЛ на данный момент

На счету форварда "Рейнджерс" 95 очков в текущем сезоне
Артемий Панарин AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Mary Altaffer

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и защитник "Тампы" Михаил Сергачев назвали форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина лучшим российским игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Об этом они рассказали в ходе видеоконференции на платформе Zoom.

На эту тему

Панарин перешел в "Рейнджерс" перед нынешним сезоном. В 69 матчах он набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи) и занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

"Думаю, это лучший сезон Панарина в карьере. В новой команде, новом городе он проводит очень солидный сезон", - сказал Малкин.

"Панарин проводит первый сезон в новой команде и очень хорошо играет. "Рейнджерс" во второй половине сезона серьезно прибавили, думаю, что если бы сезон не остановился, у них были бы хорошие шансы попасть в плей-офф", - добавил Сергачев.

Текущий сезон НХЛ приостановлен из-за коронавируса.

Теги
Малкин, Евгений Владимирович
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Чемпионат Польши по футболу будет возобновлен 30 мая
Завершение турнира запланировано после 30 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС