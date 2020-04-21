Малкин и Сергачев назвали Панарина лучшим россиянином в НХЛ на данный момент

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и защитник "Тампы" Михаил Сергачев назвали форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина лучшим российским игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Об этом они рассказали в ходе видеоконференции на платформе Zoom.

Панарин перешел в "Рейнджерс" перед нынешним сезоном. В 69 матчах он набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи) и занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

"Думаю, это лучший сезон Панарина в карьере. В новой команде, новом городе он проводит очень солидный сезон", - сказал Малкин.

"Панарин проводит первый сезон в новой команде и очень хорошо играет. "Рейнджерс" во второй половине сезона серьезно прибавили, думаю, что если бы сезон не остановился, у них были бы хорошие шансы попасть в плей-офф", - добавил Сергачев.

Текущий сезон НХЛ приостановлен из-за коронавируса.