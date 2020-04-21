Шестикратный победитель Супербоула Брэди нарушил карантин, проведя тренировку в парке

ТАСС, 21 апреля. Квотербэк клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Тампа" Том Брэди был замечен в одном из парков города в период действия карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Yahoo Sports.

Он был замечен в парке во время тренировки, после чего игрока попросили удалиться с территории.

"Извини, Том Брэди. Мы все рады принять тебя в наших парках, в нашем городе, но пока что оставайся дома и в безопасности", - говорится в сообщении на странице города в Twitter.