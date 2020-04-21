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Влияние коронавируса на спорт

Шестикратный победитель Супербоула Брэди нарушил карантин, проведя тренировку в парке

Игрока "Тампы" попросили покинуть территорию парка, а администрация города призвала его оставаться дома

ТАСС, 21 апреля. Квотербэк клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Тампа" Том Брэди был замечен в одном из парков города в период действия карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Yahoo Sports.

Он был замечен в парке во время тренировки, после чего игрока попросили удалиться с территории.

"Извини, Том Брэди. Мы все рады принять тебя в наших парках, в нашем городе, но пока что оставайся дома и в безопасности", - говорится в сообщении на странице города в Twitter.

Брэди 42 года, он перешел в "Тампу" в марте, подписав двухлетний контракт на сумму $50 млн. Он является одним из самых известных игроков NFL современности. До этого Брэди выступал за "Нью-Ингленд", с которым шесть раз стал победителем Супербоула (финальный матч сезона - прим. ТАСС), четыре раза признавался самым ценным игроком Супербоула, трижды - самым ценным игроком NFL.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли. В США зафиксировано более 788 тыс. случаев заражения, скончались более 42 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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