Чемпионат Польши по футболу будет возобновлен 30 мая

Завершение турнира запланировано после 30 июня. За это время планируется провести оставшиеся матчи второго круга, а также плей-офф. Матчи второго по силе дивизиона чемпионата страны возобновятся 6 июня. 27 мая будут сыграны отложенные встречи Кубка Польши, после чего будет проведена жеребьевка полуфинальных матчей.

Чемпионат Польши был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли. В Польше им заразились 9 856 человек, 401 человек умер.