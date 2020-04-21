"Зенит": планов по размещению на "Газпром Арене" больницы для зараженных коронавирусом нет

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Планы по размещению на "Газпром Арене" больницы для зараженных коронавирусом пока не обсуждаются. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Ранее гендиректор "Зенита" сообщил порталу "Фонтанка", что "Зенит" при необходимости готов предоставить стадион для временного размещения больницы.

"Пока никаких планов не обсуждается, никакой подготовительной работы не ведется, потому что в этом нет потребности. Медицинская система Санкт-Петербурга, как и всей страны в целом, хоть и работает с напряжением, но справляется. Поэтому так важно, чтобы мы все соблюдали правила самоизоляции, передвижения, потому что разгильдяйство тут недопустимо", - сказал Медведев.

"Люди, которые не чувствуют никаких симптомов, могут являться переносчиками этой заразы. Мы должны разорвать цепочки передачи инфекций, и тогда это позволит вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - добавил он.

Согласно данным оперативного штаба, на утро 21 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрированы 2,1 тыс. зараженных коронавирусом, 11 человек погибли, 280 выздоровели.