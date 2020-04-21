Марк Хоу считает Александра Овечкина и Бретта Халла лучшими снайперами в истории НХЛ

"Всякий раз, когда я говорю об Алексе и когда вижу его игру, на ум приходит слово "вау", - сказал Хоу. - Я сам играл много лет, наблюдал за многими игроками, и в каждом его матче, который я смотрю, обычно бывает несколько моментов, когда он бросает, а я говорю "вау". Или благодарю бога, что мне не приходилось стоять на пути таких бросков или блокировать их. Из тех хоккеистов, которых я видел, лучшими голеадорами были он и Бретт Халл".

"Мне запомнились не столько голы, сколько его (Овечкина - прим. ТАСС) бросок: в большинстве он часто находится в левом круге вбрасывания - наверху или у точки. Как и в случае со многими снайперами, не так важно, где они находятся и сколько перед ними есть свободного пространства, они просто знают, где находятся ворота. Алекс при этом все делает на высокой скорости, он может видеть пространство в шесть дюймов, и после получения шайбы он ее посылает в ворота либо броском в касание, либо кистевым. Это умение, которым обладали очень немногие в истории игры, я порой очень удивляюсь силе, с которой он посылает шайбу в ворота", - заключил он.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году команда впервые выиграла Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).