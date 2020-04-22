{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: юниорский хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки отменен из-за коронавируса

Действующим победителем турнира является сборная России, переигравшая в финале канадцев со счетом 3:2

ТАСС, 22 апреля. Традиционный хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки среди юниоров отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.

Действующим победителем турнира является сборная России, переигравшая в финале канадцев со счетом 3:2.

"Жаль слышать, что Кубок Гретцки/Глинки, который должен был пройти в Эдмонтоне в августе, отменен", - написал Маккензи.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборные СССР и России четырежды выигрывали золотые медали, четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Сборная России в прошлом году завоевала бронзовые медали.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Зубков: слушания в CAS дел российских бобслеистов продолжались в течение 5-6 часов
Бывший президент Федерации бобслея России отметил, что все стороны имели возможность высказаться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС