СМИ: юниорский хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки отменен из-за коронавируса

ТАСС, 22 апреля. Традиционный хоккейный турнир Кубок Глинки/Гретцки среди юниоров отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.

Действующим победителем турнира является сборная России, переигравшая в финале канадцев со счетом 3:2.

"Жаль слышать, что Кубок Гретцки/Глинки, который должен был пройти в Эдмонтоне в августе, отменен", - написал Маккензи.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборные СССР и России четырежды выигрывали золотые медали, четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Сборная России в прошлом году завоевала бронзовые медали.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.