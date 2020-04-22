Россия заняла 19-е место в мире по числу игравших за границей футболистов в 2019 году

ТАСС, 22 апреля. Количество игравших за границей футболистов с российским гражданством в 2019 году составило 230 человек, что стало 19-м показателем в мире. Данные приведены в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory .

Отмечается, что 87,5% российских футболистов играли в высших дивизионах тех стран, куда они отправились. Больше всего россиян выступало в Армении - 48 игроков, в тройку также вошли Белоруссия (30) и Казахстан (12). Самым необычным направлением можно назвать Бангладеш, где выступал полузащитник Денис Большаков, имеющий в своем активе два матча в Российской премьер-лиге (сезон-2007, "Луч-Энергия"). Футболист провел 12 матчей, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Лидером по экспорту игроков стала Бразилия - 1600 футболистов. В тройку также вошли Франция (1027) и Аргентина (972). Большинство африканских игроков, выступавших за границей, имеют гражданство Нигерии (399). В Азии по данному показателю лидирует Япония (161).

Сезон-2019/20 в РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", набравший 50 очков.